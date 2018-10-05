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تعليم

جامعة المنصورة تتصدر الجامعات المصرية في جوائز الهيئات والأفراد لعام 2018

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 03:11 م
صدى البلد
همت الحسينى
تصدرت جامعة المنصورة، الجامعات المصرية في الحصول على جوائز الهيئات والأفراد لعام 2018، حيث حصلت جامعة المنصورة على (5) جوائز،بينما حصلت جامعة القاهرة على (3) جوائز وجامعة عين الشمس على جائزتين.

فيما جاءت جوائز جامعة المنصورة كالتالي فى مجال العلوم البيطرية والزراعية،حيث فازت بجائزة صندوق التأمين على الماشية الدكتورة ميادة مسعد أحمد جويدة أستاذ مساعد بكلية الطب البيطرى جامعة المنصورة.

فيما فاز بجائزة الدكتور محمد السعيد الصبان في مجال الأمراض الفيروسية في الانسان والحيوان والطيور ولقاحاتها الدكتور عبدالفتاح حمدى عبدالفتاح العدل أستاذ مساعد بكلية الطب البيطرى بجامعة المنصورة.

كما فاز بجوائز الدكتور فؤاد رضوان الفقى في مجال أبحاث المحاصيل الدكتور على السعيد محمد الشريف أستاذ متفرغ بكلية الزراعة ـ جامعة المنصورة وفى مجال العلوم الطبية فاز بجائزة المنصورة الطبية في مجال أمراض الكلى وجراحة المسالك البولية: الدكتور إبراهيم عبدالحميد محمد أبو الغار أستاذ بمركز الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة.

وفى مجال العلوم التكنولوجيا والهندسية فاز بجوائز أكاديمية الشروق للابداع العلمي والتكنولوجي الدكتور أحمد محمود الدسوقي صالح هيكل مدرس بكلية الهندسة بجامعة المنصورة.

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