ميركل تنهي زيارتها لإسرائيل.. اتفاقات ثنائية على التعاون في المجالات العسكرية والمدنية.. تحالف إسرائيلي – ألماني في أفريقيا.. اتفاق حول إيران وخلافات حول قانون القومية

نتنياهو:

- ألمانيا وإسرائيل تتعاونان في أفريقيا

- اتفقنا على التعاون في مجالات أمنية وعلمية

- الشرق الأوسط يعيش في خطر إيران وأذرعها



ميركل:

إيران تشكل تهديدا على إسرائيل ولبنان

حل الدولتين هو الأكثر منطقية وقبولا

من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها

نرفض الوجود الإيراني في سوريا



أنهت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أمس الخميس، زيارتها التي تبدو أنها الأخيرة إلى إسرائيل. وغادرت طائرة المستشارة الألمانية إلى برلين بعد قضاء 24 ساعة في إسرائيل، حيث التقى وزراء حكومتها مع وزراء الحكومة الإسرائيلية.



وقالت صحيفة "يديعوت احرونوت" إن الجانبين ناقشا قضية التسلح النووي الإيراني وتواجد إيران في سوريا، إضافة إلى تدهور الأوضاع على الحدود مع قطاع غزة، والصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، وطرق مواجهة معاداة السامية المتزايدة في ألمانيا.



وتابعت الصحيفة إن المستشارة الألمانية التي لا تقهر، والتي قادت ألمانيا لمدة 13 عاما، وأصبحت القائدة التي لا تقهر للاتحاد الأوروبي، تلك السيدة التي اعتادت الخروج من أشد المحن مرفوعة الرأس، لم تعد كذلك خلال زيارتها لإسرائيل، فميركل اليوم ليست مثل ميركل الأمس.



واستطردت أن ميركل اليوم أصبحت ضعيفة ومشوشة، قائدة تقف بمردها وبآخر قواها في صراع صلد أمام الرياح الشديدة القادمة من اليمين، رياح التطرف المناهضة لليبرالية، رياح العنصرية التي تهددها بالطرد من مكانها والسيطرة على كل ألمانيا الديمقراطية أو على ما تبقى منها، وتعيدها مرة أخرى إلى العصور المظلمة.



وقالت وسائل إعلام إٍسرائيلية إن نتنياهو عقد اجتماعا مع المستشارة الألمانية، كما عقد الاثنان مؤتمرا صحفيا مشتركا في فندق الملك داوود بالقدس المحتلة، حيث أعرب نتنياهو عن سعادته باستقبال ميركل في إسرائيل، وقال لميركل: "قبل نحو 10 سنوات ألقيت كلمة أمام الكنيست، وأعلنت أن إسرائيل وألمانيا مرتبطتان ببعضهما البعض من خلال الصداقة الخاصة والمتفردة".



ووجه نتنياهو الشكر لميركل، على دعمها الراسخ لإسرائيل ومحاربتها للمعادين للسامية، واستئصالها من ألمانيا وأوروبا، مشيرا إلى أن العلاقات بين إسرائيل وألمانيا، بقيادة ميركل، تنامت وازدهرت، لتصبح تعاونا وثيقا في كافة المجالات، واستطرد نتنياهو قائلا إن مثل تلك اللقاءات تولد نتائج إيجابية في مجالات الأمن والمعرفة والتجارة والسايبر، وقد بحثنا اليوم سبل التعاون بيننا في مجالات الأمن والامن الالكتروني والمساعدات المشتركة للدول الأخرى، وتم الاتفاق على التعاون الثنائي في أفريقيا، وبالفعل فعلنا ذلك، وننوي توسيع هذا التعاون في المستقبل.



ولفت نتنياهو إلى أن أهم ما يميز هذه الزيارة هو الاتفاق على التعاون الثنائي في مجال واحد ومحدد وهو التكنولوجيا والابتكار، مشيرا إلى أن هذا المجال هو مفتاح المستقبل، فإنه لمن يبتكرون، وقال لدينا أثنان من الاقتصادات البارزة، ألمانيا واحدة من أكبر الاقتصادات في العالم، لديهم قدرات فريدة في العلوم والتكنولوجيا، و‘إسرائيل واحدة من الدول الرائدة عالميا في مجالات الابتكار.



وأشار نتنياهو إلى أنه زار برفقة المستشارة الألمانية معرض ابتكارات للشركات الألمانية والإسرائيلية، وتعرف على الابتكارات في مجالات النقل والطب الرقمي والاتصالات والتكنولوجيا الزراعية.



وأشار نتنياهو إلى أن ألمانيا وإسرائيل تعملان سويا على توسيع نطاقات الحصول على مياه الشرب، وابتكار أنواع جديدة من الأدوية لأمراض مختلفة، وتطوير تقنيات جديدة للجراحة والعلاجات الطبية، وحماية البيئة.



وتطرق نتنياهو إلى الأوضاع في الشرق الأوسط، وقال لميركل، إنه إسرائيل وألمانيا تحملان المستقبل سويا، وعليهما أن يهزمنا القوى التي تريد إعادتهما إلى الماضي، زاعما أن تلك الآمال مهددة من قبل قوى التطرف الإسلامي وعلى رأسها إيران ووكلائها في المنطقة، لافتا إلى أنه يعارض الاتفاق النووي لأنه يمهد الطريق إلى تملك إيران ترسانة نووية، وكذلك لأن الاتفاق سمح بوضع مليارات الدولارات في جيوب الأذرع الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط.



وقال نتنياهو: "للأسف لم يتم استثمار هذه الاموال في تحسين حياة المواطنين الإيرانيين، بل تم توجيهها لتمويل آلة الحرب الإيرانية التي تصمم على احتلال الشرق الأوسط بأكمله، مؤكدا أن نشاط إيران التخريبي امتد إلى أوروبا، لافتا إلى أن الاستخبارات الإسرائيلية أمدت نظرائها في أوروبا بمعلومات حول نية إيران تنفيذ عمليات إرهابية هناك. وطالب نتنياهو الدول الأوروبية بضرورة التوحد للضغط على النظام الإيراني من أجل تفكيك البرنامج النووي بالكامل، والتوقف عن نشر الإرهاب، واستخدام سوريا ولبنان كقاعدة لشن هجمات ضد إسرائيل، حسب زعمه، مطالبا إيران بمغادرة سوريا نهائيا.



وفي الشأن الفلسطيني، زعم نتنياهو أن السلطة الفلسطينية وحماس هما السبب وراء الوضع الإنساني المأساوي الذي يعيشه المواطنون داخل حدود قطاع غزة، وحملهم المسؤولية عن تلك المعاناة، زاعما أن ابومازن يرفض تحويل الأموال إلى قطاع غزة، فيما تسعى حركة حماس إلى مزيد من التسلح، مؤكدا أن تدهور الاوضاع في القطاع سيكون له انعكاسات خطيرة.



وقالت المستشارة الألمانية، إن بلادها تدعم فكرة حل الدولتين، وأضافت "سمعت من رئيس الوزراء قوله إننا يجب علينا تشجيع الجانب الفلسطيني، وبالفعل نفعل ذلك، طوال الوقت أعتقد أن هناك حلول أخرى، لكني أعتقد أن حل الدولتين هو الأكثر عقلانية ومنطقية، وقد اعربت عن رأيي فيما يتعلق بسياسة الاستيطان التي تزيد من معاناة الفلسطينيين.



وأكدت ميركل أن الألمان على اطلاع كامل بالواقع في منطقة الشرق الأوسط، ومن حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، لكن السؤال هو ما هي الجهود الدبلوماسية التي يجب بذلها حتى لا يشغلنا هذا الأمر في المستقبل، وأكدت ميركل اتفاقها مع الجانب الإسرائيلي على ضرورة الحيلولة دون حصول إيران على سلاح نووي، لافتة إلى أن الوجود الإيراني في سوريا يشكل تهديدا على لبنان وعلى إسرائيل وأنها تحدثت في هذا الأمر مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. وتطرقت ميركل إلى قانون القومية العنصري وقالت إنها قلقة للغاية بسبب هذا القانون العنصري، وإن الأقليات يجب أن تحصل على كافة حقوقها.