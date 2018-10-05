إعلام القاهرة تعلن موعد إقامة مهرجان الفنون التشكيلية

أعلنت رعاية الشباب بكلية إعلام القاهرة، عن إقامة معرض للفنون التشكيلية بمدخل الكلية يوم الأحد 21 أكتوبر الجارى وينتهى المعرض يوم الثلاثاء فى 25 من الشهر ذاته.



وأكدت الكلية أنه لا توجد شروط معينة للإشتراك فى المعرض، مشيرةً إلى أنه على من يرغب فى الإشتراك فى العرض التوجة لرعاية الشباب وتقديم أعماله تمهيدًا لعرضها .



يذكر أن كلية الإعلام استقبلت الطلاب الجدد بمهرجان حضره لفيف من كبار المسئولين فى إتحاد الإذاعة والتلفزيون وعميدة الكلية.