البيت الأبيض يتسلم نتائج التحقيق حول اتهامات مرشح ترامب للمحكمة العليا

أعلن البيت الأبيض تسلمه نتائج التحقيق الذي يجريه مكتب التحقيقات الاتحادي "إف بي آي" حول مزاعم التحرش الجنسي بحق مرشح ترامب لعضوية المحكمة العليا القاضي بريت كافانو.



ونقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية للأنباء أن المتحدث باسم البيت الأبيض راج شاه دعا لإجراء تصويت سريع على ترشيح كافانو.



وقال شاه، في بيان تم نشره على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "لقد تم منح أعضاء مجلس الشيوخ وقتًا كافيًا لمراجعة هذا التحقيق السابع عن سابقة أفعال المرشح".



وأضاف: "هذه آخر إضافة للمراجعة الأكثر شمولية للمرشح لعضوية المحكمة العليا في التاريخ، والتي تشمل جلسات استماع مكثفة ومقابلات متعددة للجنة وأكثر من 1200 سؤال للتسجيل وأكثر من نصف مليون صفحة من الوثائق.



وأكد المتحدث أنه "بفضل هذه المعلومات الإضافية، فإن البيت الأبيض واثق تمامًا من أن مجلس الشيوخ سيصوت بالموافقة على عضوية القاضي كافانو بالمحكمة العليا".