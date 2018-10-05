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وزير التعليم: عايزين الناس تتكلم عربي كويس.. فيديو

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 01:00 ص
صدى البلد
البهى عمرو
قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إن هناك 86% من المدارس فى مصر عربية حكومية، موضحا أنه مع بدء الدارسة والنظام الجديد حدثت دوشة استغرقت أكبر من حجمها.

وأضاف خلال حواره ببرنامج« يحدث فى مصر» المذاع على قناة أم بي سي مصر، تقديم الإعلامي شريف عامر، أن الوزارة تركز على دراسة اللغة العربية بشكل جيد، مؤكدًا «عايزين الناس تتكلم عربي كويس».

وأشار إلى أن الدولة المصرية من وظائفها كما جاء فى الدستور عليها أن تحافظ على لغتها الأم، وكشف أن التعليم لا يتم كما يطلبه المواطنون ولسنا برنامج «مايطلبه المستمعون» معلقا أن كل أسرة ترغب فى شيء مختلف «هنعمل لكل واحد تعليم خاص به لا طبعًا».

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