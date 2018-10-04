شاهد..عم حكيم خطاط بدون ذراعين ويتحدى الإعاقة

قال عم حكيم، أحد أهالي الاسكندرية، إنه أصيب في طفولته بعاهة مستديمة أثناء تعلقه بــ "ترماي" مما أسفر عن بتر ذراعيه وساقه اليسري، ودخل في حالة من الإغماء 14 يوما، وكان والده يزوره بشكل يومي بالمستشفى حاملا معه الكفن، تحسبا لسماع خبر وفاته.



وأوضح حكيم خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامية جيسي العاصي في برنامج بر الأمان المذاع علي فضائية صدي البلد، أن أخته حملته لمركز تأهيل المعاقين للعمل في الاسكندرية لكنهم رفضوه، لأنه بـ 3 أطراف فقط ويحتاج من يعوله ويخدمه وغير قادر علي العمل، وأكد أنه أصر علي الرجوع للمركز مرة أخري، حتي يتعلم أي مهنة أو صنعة.



وأشار إلى أنه تم قبوله في المرة الثانية من التقديم، وقام بتعلم الرسم والتخطيط، والذي تقدم به لشركة الإعلانات المصرية بالجمهورية، وعمل بها 20 عاما.