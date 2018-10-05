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برلمان

برلمانية تطالب بعودة نظام التعليم في الجامعة العمالية إلى 4 سنوات

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 02:00 ص
النائبة مايسة عطوة
النائبة مايسة عطوة ، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان
معتز الخصوصى
طالبت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان بضرورة وجود تعاون بين لجنة القوى العاملة بالبرلمان ولجنة التعليم والبحث العلمي لإعادة النظر في عودة نظام التعليم في الجامعة العمالية إلى 4 سنوات، بدلا من عامين، على أن يتم تطبيقه بداية من العام المقبل؛ حفاظا على اسم الجامعة العمالية وطلابها ومستوى الأداء.

وأكدت عطوة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه تم تقليل المدة الدراسية فى الجامعة العمالية إلى عامين بدلا من 4 سنوات، منذ عام 2016، لكي يتخرج الطالب بعد عامين بدلا من ان يحصل على بكالوريوس ، ويصبح مطلوب منه ان يقوم بعمل معادلة حتى يلتحق بجامعة ، مؤكدا ان تعديل هذه المدة الدراسية جاء حينما كان اتحاد عمال مصر عبارة عن لجنة إدارية داخل الجامعة.

وأشارت وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان إلى أننا لدينا استراتيجة بشأن إعادة تطوير الجامعة العمالية، بحيث يعود كصرح كبير مرة أخرى، مشيرة إلى أن هذه الجامعة بها 4 آلاف موظف والعديد من الطلاب والطالبات.

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