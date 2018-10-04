وزيرة البيئة تطلق مبادرة الأطفال لحماية النيل غدا بالقرية الفرعونية

تطلق وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، غدًا الجمعة مبادرة الأطفال لحماية النيل ورفع الوعي البيئي لدى الأطفال من القرية الفرعونية بالجيزة.



وتستضيف القرية الفرعونية مبادرة وزارة البيئة لحماية النيل في الرابعة عصر غد الجمعة في إطار رفع الوعي البيئي بأهمية النيل لدى الأطفال المشاركين في المبادرة.



من جانبها أكدت إنجي الفرماوي، مسئول العلاقات العامة بالقرية، أن مشاركة القرية الفرعونية في هذه المبادرة تأتي من حرصها على حماية نهر النيل وتوعية الأطفال بمعلومات ثقافية عن النيل باعتباره شريان الحياة للمصريين.



وأضافت "الفرماوي" أن المبادرة تهدف لتعريف الأطفال بأهمية نهر النيل وبواجبنا نحوه وبأنه من أجل الحفاظ على نهر النيل يجب تجنب القيام بتصريف مياه المصانع والمبيدات الكيميائية في مياه النهر، وكذلك تجنب التخلص من النفايات ومياه الاستحمام وتنظيف الحيوانات فيه، بالإضافة إلى تجنب تلويث مياه النهر بالنفط وتصريف مياه الصرف الصحي به.

