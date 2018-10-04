الصحفيين تحتفل بذكرى نصر أكتوبر فى حضور وزير الشباب والرياضة.. صور

اقامت نقابة الصحفيين مساء اليوم إحتفالية كبرى لاحياء ذكرى انتصارات أكتوبر بمسرح نقابة الصحفيين والتى تنظمها اللجنة الثقافية بحضور لفيف من الصحفيين ، واحيت الاحتفالية اوركسترا وزارة الشباب والرياضة.
وعقدت الاحتفالية بحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ونقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة ، على مسرح النقابة وشهد الحفل تقديم عدد من الفقرات الفنية لنجوم الأوركسترا فى ذكرى انتصارات أكتوبر، وتم تكريم عدد من رموز الحرب والصحافة.
وعقدت الاحتفالية بحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ونقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة ، على مسرح النقابة وشهد الحفل تقديم عدد من الفقرات الفنية لنجوم الأوركسترا فى ذكرى انتصارات أكتوبر، وتم تكريم عدد من رموز الحرب والصحافة.