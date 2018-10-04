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أخبار البلد

الصحفيين تحتفل بذكرى نصر أكتوبر فى حضور وزير الشباب والرياضة.. صور

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 11:43 م
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم - عدسه : عمرو سيد
اقامت نقابة الصحفيين مساء اليوم إحتفالية كبرى لاحياء ذكرى انتصارات أكتوبر بمسرح نقابة الصحفيين والتى تنظمها اللجنة الثقافية بحضور لفيف من الصحفيين ، واحيت الاحتفالية اوركسترا وزارة الشباب والرياضة.

وعقدت الاحتفالية بحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ونقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة ، على مسرح النقابة وشهد الحفل تقديم عدد من الفقرات الفنية لنجوم الأوركسترا فى ذكرى انتصارات أكتوبر، وتم تكريم عدد من رموز الحرب والصحافة.

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