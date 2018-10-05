وزير التعليم: مدارس الحكومة ستتضمن دراسة لغة أجنبية ثانية

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إن المدارس الحكومية سوف تتضمن دراسة لغة أجنبية ثانية بشكل إجباري، موضحا أن الوزارة قامت بوضع خطة مدروسة تصل بالطالب لأفضل شيء بنهاية المرحلة الدراسية.



وأضاف خلال حواره ببرنامج« يحدث فى مصر» المذاع على قناة أم بي سي مصر، تقديم الإعلامى شريف عامر، أن أزمة المستوى الرفيع وراءها قلة صوتهم عال وتسعى لمصالح خاصة.



وأشار إلى أن أول دفعة سيتم تخريجها من النظام الجديد للتعليم سيكون فى عام 2030، مؤكدا أن النظام الجديد سيتم تطبيقه على الصف الأول الابتدائي والثاني الابتدائي فى العام المقبل، وبعد 12 عاما من الآن ستظهر النتائج.