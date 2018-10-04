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طبيبة متطوعة في حرب أكتوبر: الجنود كانوا بيعيطوا ليرجعوا الميدان

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 11:36 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كريم الخطيب
قالت الدكتورة سميحة، إحدى الطبيبات المتطوعات في حرب أكتوبر73، إنها كانت ضمن الفريق المعالج للجنود، موضحة أنها كانت في ذات الوقت في بكالوريوس طب وتعمل في مستشفى قصر العيني الذى كان ثاني مستشفى بعد الميداني.

وأضافت سميحة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» المذاع على قناة «صدى البلد» أن المواطنين المصريين جاءوا بالآلاف للتبرع بالبجامات وأدوات الحلاقة وفرش الأسنان والبطاطين وواجبات وإمكانات تفوق الوصف، متابعة: «لو كنا طلبنا روح الشعب كان قدمها دون تأخر من أجل الوطن».

وأوضحت إحدى المتطوعات في حرب أكتوبر، أنه كانت هناك حالة من الصمود والشموخ عند الجنود المصابين في هذا الوقت، مضيفة: «الجنود كانت تبكي علشان يرجعوا الميدان ليلتقوا بالعدو».

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