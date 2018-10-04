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حوادث

مدير أمن الفيوم يشدد على حسن معاملة المواطنين.. صور

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 11:40 م
مدير امن الفيوم يشدد
مدير امن الفيوم يشدد على حسن معاملة المواطنين
الفيوم - نبيل أبو السعود
قام اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم بجولة تفقد خلالها نقطة شرطة العزيزية دائرة مركز شرطة طامية والاكمنه الحدودية نطاق المحافظة للوقوف علي مدي إستعدادهم وجاهزيتهم لمواجهة أي ظرف طارئ، وتم التأكد من تجهيزات القوات وانتظامهم بالخدمة ، كما حث القوات على تكثيف جهودها لإشعار المواطنين بالأمن والأمان وتحقيق الردع العام والخاص.

وأكد شلبى علي استمرار وتواصل جهود القوات بنقاط التفتيش الامنية المشكلة لضبط العناصر الخارجة عن القانون.

ونبه على كافة القوات بشدة اليقظة وتوسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي واتخاذ الحيطة والحذر وحسن معاملة المواطنين.

يأتى ذلك في إطار المتابعة الميدانية من اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم للوقوف على مدى انتظام الخدمات وجاهزيتها للتعامل مع أي ظروف طـارئة فى ظل المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد.


مدير أمن الفيوم يشدد على حسن معاملة المواطنين.. صور
مدير أمن الفيوم يشدد على حسن معاملة المواطنين.. صور
مدير أمن الفيوم يشدد على حسن معاملة المواطنين.. صور

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