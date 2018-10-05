انقطاع المياه 12 ساعة عن 3 قرى بالدقهلية اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن انقطاع المياه عن (قرى الوحدة المحلية بنقيطة، وقرى الوحدة المحلية بكوم الدربي، وقرى الوحدة المحلية ببرق العز)؛ وذلك اعتبارًا من الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، وحتى الساعة السادسة من صباح غدا السبت؛ وذلك نظرًا لقيام الشركة بأعمال ربط خطوط مياه الشرب أسفل كوبري سندوب العلوي .



وتهيب الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة .



وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياة متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود أى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125.