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برلمان

وضع اللمسات النهائية لقانون العمل فى أول اجتماع للجنة القوى العاملة بالبرلمان

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 03:59 ص
لجنة القوى العاملة
لجنة القوى العاملة بالبرلمان
معتز الخصوصى
قالت النائبة مايسة عطوة ، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان إننا انتهينا من مناقشة قانون العمل داخل اللجنة ، مشيره إلى أنه من المقرر أن تناقش اللجنة فى أول اجتماع لها بعد تشكيلها مواد القانون وتقوم بمراجعتها ووضع اللمسات النهائية ، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان.

وقدمت عطوة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بالشكر لرئيس اللجنة جبالى المراغى والنائب محمد وهب الله واللذان قاما بمجهود كبير جدا من أجل الانتهاء من مناقشة قانون العمل ، مشيره إلى أن نسعى لخروج قانون العمل إلى النور خلال دور الانعقاد الرابع بالبرلمان.

وأشارت وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان إلى أن قانون العمل سيحفظ حقوق العمال ويحسن من الأداء والإنتاج ، مؤكدة أن الرئيس السيسى سبق وأن طالب البرلمان بسرعة إصدار قانون العمل.

وأوضحت أننا فى حاجة إلى زيادة الإنتاج والعمل بكل اجتهاد حتى نعود مرة أخرى إلى "صنع فى مصر".

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