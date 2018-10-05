ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط وإحضار للطالب الخليجي عقب خوض طبيب امتحان مادة الجراحة بدلا منه

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 01:00 ص
ضبط متهم - ارشيفيه
ضبط متهم - ارشيفيه
ندى حمودة - أحمد مهدي
أمرت نيابة أكتوبر أول بإشراف المستشار مدحت مكي المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، باستعجال ضبط وإحضار الطالب المتهم بالاستعانة بصديقه الطبيب البشري ليخوض امتحان مادة الجراحة بدلا منه.

وكانت تحقيقات النيابة كشفت حيلة طالب حاول اجتياز امتحان مادة "الجراحة" بعد استمرار رسوبه بها لمدة 7 أعوام متواصلة بالاستعانة بصديقه طبيب بشري ليخوض الامتحان بدلا منه.

وأشارت التحقيقات التي باشرها علي السيسي مدير نيابة أكتوبر أول إلى أن بلاغا ورد لقسم شرطة أكتوبر أول من إحدي الجامعات الخاصة بضبط طبيب بشري يؤدي الامتحان بدلا من صديقه الطالب بكلية الطب، وأنه أثناء تفقد مراقبى الامتحانات، اللجان المنعقدة بالجامعة، وتحققهم من هوية الطلاب ومقارنتهم بالصور الشخصية، انتاب أحد المراقبين الشك فى أحد الطلاب وتبين أنه يدعى "أحمد.ج" 26 سنة طبيب بشرى تربطه علاقة صداقة بطالب خليجي بالجامعة.

وأضافت التحقيقات أن الطالب أخبر صديقه الطبيب برسوبه في مادة "الجراحة" منذ عام 2011 وطلب خوض الامتحان بدلا منه فوافق الطبيب وقام بتزوير كارنيه يحمل ببيانات الطالب، إلا أن مراقب الامتحان كشف أمره، أمرت النيابة بحبس الطبيب 4 أيام على ذمة التحقيقات على بتهمة التزوير.

ترشيحاتنا

مقدمة ميلانيا ترامب تصل مطار القاهرة استعدادا لزيارتها

حسن يوسف يكشف عن طقوسه مع زوجته شمس البارودى يوم عيد ميلادها

بشرى للمحذوفين من البطاقة التموينية عشوائيا.. خطوة واحدة للعودة

ريم مصطفى تكشف عن التاتو الخفي على جسمها.. فيديو

أردوغان: تركيا لن تغادر سوريا إلا في حالة واحدة

الكهرباء: مصر تبدأ تصدير التيار العام المقبل.. فيديو

انتحار فتاة عقب زواجها بـ 10 أيام فى مصر القديمة

خناقة بين شيخين على الهواء والمذيع ينهي الحلقة

استقبال بعثة الزمالك فى السعودية بـ المزمار والورود .. صور

مواعيد مباريات دور الـ32 لكأس مصر كاملة

عمرو الليثي يدعم فاروق الفيشاوي بعد إعلان إصابته بالسرطان

احذر.. إلغاء بطاقتك التموينية لهذه الأسباب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استقبال بعثة الزمالك فى السعودية بـ المزمار والورود .. صور

ريم أشرف تلعب تنس طاولة وتقرأ أذكار الصباح والمساء في أطول غطسة.. فيديو وصور

عرض دروع توت عنخ آمون في ذكري أكتوبر بالمتحف المصري في التحرير..صور

إحباط جلب 3.5 مليون قرص عقاقير طبية عبر ميناء الإسكندرية.. فيديو وصور

أمن القاهرة تكثف حملاتها لتطهير الشوارع من الإشغالات.. صور

فيديو

يوسف القعيد يروي ذكرياته مع نصر أكتوبر
طبيبة متطوعة في حرب أكتوبر: الجنود كانوا بيعيطوا ليرجعوا الميدان
شاهد..عم حكيم خطاط بدون ذراعين ويتحدى الإعاقة
بطل حرب أكتوبر: الخوف من الجندي المصري منذ عهد الفراعنة
القوات المسلحة تنتج فيلما تسجيليا بعنوان الشعب هو البطل..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟