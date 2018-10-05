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لجنة تحكيم Miss egypt تختار 11 متسابقة في التصفيات قبل النهائية

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 03:41 ص
صدى البلد
آية التيجي
أعلنت لجنة تحكيم وبعد التصويت لمتسابقات ملكة جمال مصر Miss egypt عن ١١ متسابقة فزن في التصفيات قبل النهائية، هم: شروق شريف، ومنة مجدي، و بدور فوزى، وريم رأفت، ومريم فهمي، وحبيبة عمر، ونادين لاشين، ورويدا قاسم، ورانيا أيمن، و ريم سيد، و دالا المهندس.

جاء ذلك خلال حضور العديد من الفنانين وخبراء الموضة والمعنيين بالحدث برئاسة الدكتورة آمال رزق ، رئيسة المسابقة ويديرها هذا العام فرح شعبان ملكة جمال مصر لعام 2017، بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

وتم إذاعة فيديو تسجيلي عن المسابقة ورقصت الفتيات رقصة أعقبتها التعريف بالفتيات عمرهن واماكن الدراسة .

يذكر أن لجنة التحكيم تتكون من الدكتورة آمال رزق رئيسة المسابقة، والفنانه ريم البارودي والفنان حسام الحسيني ، ياسر الحريري ، نادين اسامة ملكة جمال مصر لعام 2016، ايسل خالد فيس بيوتي ، ساندرا سعيد ميس ايجيبت انترناشيونال 2017، روان علاء ملكة جمال مصر للسياحة والبيئة 2017، ومصمم الأزياء بهيج حسين، وفرح شعبان ملكة جمال مصر 2017، ملكة جمال هولندا للسياحة والبيئة جوديث ليني، بتريسيا باكلار ملكة جمال العالم 2015، دكتور التجميل أحمد إبراهيم، المصور محمود عاشور، سفير النوايا الحسنة أيمن البياع، والدكتورة نور عثمان تجميل اسنان ، ميكب ارتست محمود مرشد.
لجنة تحكيم Miss egypt تختار 11 متسابقة في التصفيات قبل النهائية
لجنة تحكيم Miss egypt تختار 11 متسابقة في التصفيات قبل النهائية
لجنة تحكيم Miss egypt تختار 11 متسابقة في التصفيات قبل النهائية

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