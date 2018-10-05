7.9 مليار جنيه إجمالي تداولات البورصة في أسبوع

ارتفع إجمالي قيم التداولات خلال الأسبوع الماضي ليبلغ نحو 7.9 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 929 مليون ورقة منفذة على 101 ألف عملية.



جاء ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 5.8 مليار جنيه وكمية تداول 1.084 مليار ورقة منفذة على 109 آلاف عملية خلال الأسبوع السابق عليه.



فيما يتعلق بورصة النيل، فأوضح التقرير أنها سجلت قيم تداول قدرها 2.2 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 2.6 مليون ورقة منفذة على 467 عملية خلال الأسبوع الحالي.