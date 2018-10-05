ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

وزير التعليم: التواصل الاجتماعى يعطى إيحاء مغايرا للنظام الجديد.. فيديو

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 03:59 ص
صدى البلد
البهى عمرو
قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن الجميع يؤمن بأن المجتمع المصرى استوعب نظام التعليم الجديد، لافتا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعى تعطى إيحاء مغايرًا.

وأضاف خلال حواره ببرنامج «يحدث فى مصر» المذاع على قناة «أم بي سي مصر»، تقديم الإعلامي «شريف عامر»، أن هناك تربصا بالمنظومة التعليمية الجديدة وأولياء الأمور كانوا فريسة لرسائل خاطئة تتلخص فى أن التعليم هو درجات الطالب.

وأشار إلى أن التابلت أقل عنصر فى المنظومة الجديدة وأخر شئ سيستلمه الطالب، مؤكدً ان التعليم لن يتغيير بـ التابلت وحده ولكن تطوير المحتوى هو الأهم.

ترشيحاتنا

أمن الجيزة يضبط 56 عنصرا إرهابيا في كرداسة

خناقة بين شيخين على الهواء والمذيع ينهي الحلقة

زلزال شديد يضرب شمال اليابان

قتلوا عمتها بعدما رفضت بيعها لهم.. قصة نادية الهاربة من ظلام باريس

الوطنية للإعلام تحذر أي وسيلة إعلامية من انتحال صفة التبعية لـ الهيئة

نجل راغب علامة يوقف والدته عن الرقص.. فيديو

رئيس بيرو الأسبق يطالب الرئيس الحالي والقضاء بعدم إعادته إلى السجن

ضبط تشكيل عصابي بحوزته أكثر من 100 كجم حشيش بالقليوبية

ريم أشرف.. 15 ساعة على تحقيق الحلم بأطول غطسة في العالم.. فيديو

وضع اللمسات النهائية لقانون العمل فى أول اجتماع للجنة القوى العاملة بالبرلمان

احذر.. إلغاء بطاقتك التموينية لهذه الأسباب

حكم صلاة الجمعة للمرأة خلف التليفزيون أو الراديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيفاء وهبي بإطلالة جذابة في أسبوع الموضة بباريس

استقبال بعثة الزمالك فى السعودية بـ المزمار والورود .. صور

ريم أشرف تلعب تنس طاولة وتقرأ أذكار الصباح والمساء في أطول غطسة.. فيديو وصور

عرض دروع توت عنخ آمون في ذكري أكتوبر بالمتحف المصري في التحرير..صور

إحباط جلب 3.5 مليون قرص عقاقير طبية عبر ميناء الإسكندرية.. فيديو وصور

فيديو

المقاولون العرب: محور روض الفرج أعرض كوبرى معلق بالعالم بعرض 64 مترا.. فيديو
يوسف القعيد يروي ذكرياته مع نصر أكتوبر
طبيبة متطوعة في حرب أكتوبر: الجنود كانوا بيعيطوا ليرجعوا الميدان
شاهد..عم حكيم خطاط بدون ذراعين ويتحدى الإعاقة
بطل حرب أكتوبر: الخوف من الجندي المصري منذ عهد الفراعنة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟