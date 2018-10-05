وزير التعليم: التواصل الاجتماعى يعطى إيحاء مغايرا للنظام الجديد.. فيديو

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن الجميع يؤمن بأن المجتمع المصرى استوعب نظام التعليم الجديد، لافتا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعى تعطى إيحاء مغايرًا.



وأضاف خلال حواره ببرنامج «يحدث فى مصر» المذاع على قناة «أم بي سي مصر»، تقديم الإعلامي «شريف عامر»، أن هناك تربصا بالمنظومة التعليمية الجديدة وأولياء الأمور كانوا فريسة لرسائل خاطئة تتلخص فى أن التعليم هو درجات الطالب.



وأشار إلى أن التابلت أقل عنصر فى المنظومة الجديدة وأخر شئ سيستلمه الطالب، مؤكدً ان التعليم لن يتغيير بـ التابلت وحده ولكن تطوير المحتوى هو الأهم.

