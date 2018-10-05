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خبير اقتصادي: غياب التناغم بين القيادات والشباب يؤدي إلى اضطراب المجتمع

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 02:46 ص
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال الدكتور عمرو أبو النصر، أستاذ الأقتصاد وإدارة الأعمال، إن الشباب المصري يواجه مشكلة عدم التشجيع ونشر الإحباط عبر من هم أكبر سننا، ويتهمون الشباب بقلة الخبر والعلم.

وأوضح أبو النصر خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية جيسي العاصي في برنامج بر الأمان المذاع علي فضائية صدي البلد، أن الشباب في مصر ينظر بطريقة مختلفة لمن هم أكبرهم سنا من المسئولين وأرباب الأسر، بأنهم غير ملمين بالتكنولوجيا والأحتياجات العصرية للمجتمع التي لم تكن موجودة قبل ذلك.

وأشار أستاذ الأقتصاد، إلي أن عدم وجود تناغم بين القيادات والشباب، يتسبب في عدم أـتزان المجتمع.

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