يوسف القعيد يروي ذكرياته مع نصر أكتوبر

روى الدكتور يوسف القعيد الكاتب الروائي كواليس ذكرياته مع إنتصارات حرب أكتوبر 73 المجيدة، مؤكدا أن حرب أكتوبر لم تكن حربا على الجبهة وإنها ملحمة شعب.



وطالب «القعيد» خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» المذاع على قناة «صدى البلد» بتوثيق تفاصيل حرب 73 خاصة الكواليس غير المعروفة لدى الجميع، حتى لا تترك للنسيان للأجيال القادمة.



وتحدث «القعيد» عن دوره في حرب أكتوبر 73، موضحا أنه كانت رتبته رقيب، وكان لديه الروح القتالية لأن البلد في هذا التوقيت في حالة حرب فعليا، لافتا إلى أن الشعب والمطربين والفنانين كان لهم دور كبير في هذا الإنتصار العظيم.

