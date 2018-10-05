نائب يتقدم بتعديلات على قانون الخدمة المدنية

قال النائب خالد عبد العزيز شعبان ، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان أنه سيتقدم بتعديلات على قانون الخدمة المدنية خلال دور الانعقاد الرابع بالبرلمان.



وأكد شعبان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هذه التعديلات تتضمن تعديل فى مادة التسويات، وإضافة مادة للحصول على بدل رصيد نقدي للإجازات وإلغاء المادة 74 الخاصة بقطع جزء من حوافز ومكافئات الموظفين من 2014، وأنه تم تجميد هذه المرتبات خلال الخمس سنوات الأخير، حتى أصبح الموضوع صعب فى مواجهة التضخم.



وأشار عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان إلى أن الهدف من التعديلات التى تقدم بها على قانون الخدمة المدنية هو العمل على إبراز السلبيات الظاهرة عند تطبيق القانون.