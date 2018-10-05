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حوادث

عرض الطفلة ضحية عامل مدرسة أكتوبر على الطب الشرعي

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 02:00 ص
هتك عرض طفلة - أرشيفية
هتك عرض طفلة - أرشيفية
ندى حمودة - أحمد مهدي
أمر على السيسى، مدير نيابة أكتوبر أول، بعرض طفلة المدرسة الابتدائية علي الطب الشرعي، عقب اتهام والدتها لعامل بهتك عرضها داخل المدرسة.

فيما أمرت النيابة، بحبس عامل نظافة بإحدى مدارس اللغات بمدينة 6 أكتوبر، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بهتك عرض طفلة داخل المدرسة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكشفت تحقيقات النيابة بإشراف المستشار مدحت مكي المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر عن ورود بلاغ إلى رئيس مباحث قسم أول أكتوبر، من أستاذة جامعية بكلية فنون جميلة، تفيد بهتك عرض طفلتها 9 سنوات، تلميذة بالمرحلة الابتدائية، على يد عامل نظافة بإحدى مدارس اللغات بدائرة القسم.

واستمعت النيابة لأقوال الأم التي قررت أن طفلتها كانت متوقفة أمام المدرسة فى انتظار الباص الخاص لتوصيلها لمنزلها الذي تقطن به رفقتها عقب انفصالها عن والدها وزواجها من آخر بمنطقة حدائق أكتوبر، وفى تلك الأثناء قام العامل أثناء تواجده بغرفته بجوار بوابات المدرسة بالنداء على الطفلة وعقب انفراده بها ومعاتبته لها على عدم وضع البادج الخاص بالمدرسة، قام بملامسة أجزاء حساسة من جسدها، فنهرته وهربت منه.

وأضافت والدة الطفلة أنها فوجئت بظهور علامات الخوف والتوتر على نجلتها ودخولها فى نوبة بكاء هستيرية عقب عودتها من المدرسة، وباستبيان الأمر منها عن سبب ذلك، أقرت لها بما حدث وما تعرضت إليه.

وأشارت والدة الطفلة إلى أنها اصطحبت زوجها وذهبت إلى مدير المدرسة والذى نشبت بينهما وبينه مشادات كلامية بسبب محاولته إخفاء العامل عن أعينهم وعدم اعترافه بالواقعة، مما اضطرهم إلى الاتصال بالنجدة، والتي قامت بإلقاء القبض عليه وتبين أنه يدعي "إبراهيم.ز"، 24 سنة، عامل نظافة بالمدرسة.

تم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة التى أصدرت قرارها المتقدم.

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عرض الطفلة ضحية عامل مدرسة أكتوبر على الطب الشرعي

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