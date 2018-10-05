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أخبار البلد

الكنيسى يوضح سبب تأخر أول جمعية عمومية لـ الإعلاميين

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 12:44 ص
صدى البلد
حمادة خطاب
علق الإعلامى حمدى الكنيسى رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين ، على هجوم عدد من أعضاء مجلس النواب، على أعضاء اللجنة التأسيسية للنقابة بسبب تباطؤهم فى تشكيل الجمعية العمومية للنقابة، قائلًا :  إن الهجوم جاء بدون دراسة جيدة لمعرفة خلفيات سبب تأخير أول جمعية عمومية .

وأوضح الكنيسى فى تصريحات لـ"صدى البلد " أن قرار مجلس الوزارء الأخير يعطى اللجنة التأسيسية الحق فى مد فترة عملها لحين استكمال وصول الدعم المادى المتفق عليه ، مؤكدا أن النقابة لم تحصل حتى الآن على هذا الدعم .

وتابع " الكنيسى" أن أعضاء المجلس يعملون بأقصى جهد لخروج أول جمعية عمومية للنور خلال الفترة القادمة وذلك بعد استكمال عدد مناسب من الأعضاء ، مرجحًا أن يكون موعدها بحد أقصى يناير 2019 .

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