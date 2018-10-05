برلمانية تطالب باستقطاع تبرعات من صندوق تحيا مصر لحل أزمة المصانع المتعثرة

قالت النائبة مايسة عطوة ، وكيل لجنة القوى العاملة البرلمان إن اللجنة ستركز فى خطة عملها خلال الفترة المقبلة على زيارة المصانع والهيئات والشركات، التى يوجد بها مشاكل بهدف العمل على حلها.



وأشارت عطوة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هناك مصانع تدخل فى خطط الدولة للتنمية، تعتبر خط أحمر بالنسبة لعمل اللجنة داخل البرلمان، ولا يجب أن نقترب منها.



وأكدت وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان أننا فى حالة وجود أى تعثر فى الشركات والمصانع التى سنقوم بزيارتها، فإننا كلجنة القوى العاملة بالبرلمان سنقدم تقرير للحكومة والرئيس السيسى لحل أزمة هذه الشركات والمصانع المتعثرة من خلال استقطاع جزء من تبرعات صندوق تحيا مصر.