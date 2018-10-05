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مرأة

إطلالات خاصة لمتسابقات ملكة جمال مصر بفساتين مميزة

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 02:48 ص
صدى البلد
آية التيجي - عدسة / احمد بيسو _ اشرف العمدة
تألقت متسابقات ملكة جمال مصر Miss egypt بمجموعة من الفساتين المميزة، وذلك بتوقيع مصمم الأزياء الشهير بهيج حسين، حيث ظهرت جميع المتسابقات بشكل مميز للغاية.

وقد تنوعت الفساتين بين الألوان البسيطة، والتصميمات الفاخرة، حيث منها كانت بتصميم السندريلا ومنها من أخذت وضع الجسم، وقد تنوعت ألوانها بين الأبيض، والذهبي، والأسود اللامع، والأزرق، والبيمبي، والنبيتى، والفوشيا، البطيخي، والبستاج.

وقد أشرف الميكب ارتيست محمود مرشد، والذي اختار لكل منهم ميكب يتناسب مع إطلالتها، بتسريحة شعر تلائم إطلالتها.

وجاء ذلك خلال حضور العديد من الفنانين وخبراء الموضة والمعنيين بالحدث برئاسة الدكتورة آمال رزق ، رئيسة المسابقة ويديرها لهذا العام فرح شعبان ملكة جمال مصر لعام 2017، وذلك بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

وتم إذاعة فيديو تسجيلي عن المسابقة ورقصت الفتيات رقصة أعقبتها التعريف بالفتيات عمرهن واماكن الدراسة .

يذكر أن لجنة التحكيم تتكون من الدكتورة آمال رزق رئيسة المسابقة، والفنانه ريم البارودي والفنان حسام الحسيني ، ياسر الحريري ، نادين اسامة ملكة جمال مصر لعام 2016، ايسل خالد فيس بيوتي ، ساندرا سعيد ميس ايجيبت انترناشيونال 2017، روان علاء ملكة جمال مصر للسياحة والبيئة 2017، ومصمم الأزياء بهيج حسين، وفرح شعبان ملكة جمال مصر 2017، ملكة جمال هولندا للسياحة والبيئة جوديث ليني، بتريسيا باكلار ملكة جمال العالم 2015، دكتور التجميل أحمد إبراهيم، المصور محمود عاشور، سفير النوايا الحسنة أيمن البياع، والدكتورة نور عثمان تجميل اسنان ، ميكب ارتست محمود مرشد.
إطلالات خاصة لمتسابقات ملكة جمال مصر بفساتين مميزة
إطلالات خاصة لمتسابقات ملكة جمال مصر بفساتين مميزة
إطلالات خاصة لمتسابقات ملكة جمال مصر بفساتين مميزة
إطلالات خاصة لمتسابقات ملكة جمال مصر بفساتين مميزة
إطلالات خاصة لمتسابقات ملكة جمال مصر بفساتين مميزة
إطلالات خاصة لمتسابقات ملكة جمال مصر بفساتين مميزة
إطلالات خاصة لمتسابقات ملكة جمال مصر بفساتين مميزة
إطلالات خاصة لمتسابقات ملكة جمال مصر بفساتين مميزة
إطلالات خاصة لمتسابقات ملكة جمال مصر بفساتين مميزة
إطلالات خاصة لمتسابقات ملكة جمال مصر بفساتين مميزة
إطلالات خاصة لمتسابقات ملكة جمال مصر بفساتين مميزة
إطلالات خاصة لمتسابقات ملكة جمال مصر بفساتين مميزة
إطلالات خاصة لمتسابقات ملكة جمال مصر بفساتين مميزة
إطلالات خاصة لمتسابقات ملكة جمال مصر بفساتين مميزة
إطلالات خاصة لمتسابقات ملكة جمال مصر بفساتين مميزة
إطلالات خاصة لمتسابقات ملكة جمال مصر بفساتين مميزة
إطلالات خاصة لمتسابقات ملكة جمال مصر بفساتين مميزة
إطلالات خاصة لمتسابقات ملكة جمال مصر بفساتين مميزة
إطلالات خاصة لمتسابقات ملكة جمال مصر بفساتين مميزة
إطلالات خاصة لمتسابقات ملكة جمال مصر بفساتين مميزة

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