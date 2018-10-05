مساعد الوزير لأمن الجيزة يقود أكبر الحملات الأمنية بكرداسة..صور

قاد اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملة أمنية موسعة بمدينة كرداسة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقًا للتواجد الشرطي الفعال.



وشارك مدير أمن الجيزة في الحملة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء إيهاب مختار حكمدار الجيزة، واللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، واللواء حسن الدماطي مدير إدارة شرطة مرافق الجيزة، وقيادات مديرية الأمن ومباحث كرداسة، واستهدفت رفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لإنتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين.



وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 9 قضايا إحراز سلاح ناري بهم عدد 9 قطع، و17 سلاح أبيض، 23 قضية اتجار في المواد المخدرة ضمت 1795 مجم جرام جوهر الحشيش المخدر، و35 جرام من مسحوق الهيروين المخدر، و525 جرام جرام الاستروكس المخدر، و275 قرص مخدر.



كما نجحت الحملة في تنفيذ 37 حكم جنائي، و18 مستأنف، و45 جزئي، و5 مخالفات، و10 محاضر غرامة، و16 قضية ضبط واحضار، وضبط عدد 4 ثلاجة – 13 ترابيزة – 58 استاند – 60 طقطوقة – 3 شعلة – 1 عربة يد – 8 اسطوانه – 58 كرسي – 1 فاترينة – 8 ميزان – 2 صنية كبيرة -6 فرن استالس - 2 شواية – 1 عربة كارو – 80 تاندة ثابتة – ديب فريزر .



كما أسفرت الحملة عن ضبط عدد 530 مخالفة بيانها كالتالي 275 حالة سحب متنوع، و190 مخالفة علي نموزج 125 مرور، و12 تصالح فوري، و29 حجز توك توك، و20 دراجه بخارية، و3 حجز سيارة، و1 عكس الاتجاة.