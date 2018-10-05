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حوادث

أمن الجيزة يضبط 56 عنصرا إرهابيا في كرداسة

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 03:00 ص
اللواء دكتور مصطفي
اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير امن الجيزة
ندى حمودة - أحمد مهدي
نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة، في ضبط 56 عنصرا إرهابيا من جماعة الإخوان الإرهابية، وجار عرضهم وفحصهم بمعرفة قطاع الأمن الوطني بالجيزة.

جاء ذلك خلال حملة أمنية قادها اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بمدينة كرداسة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقًا للتواجد الشرطي الفعال.

وشارك مدير أمن الجيزة في الحملة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء إيهاب مختار حكمدار الجيزة، واللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، واللواء حسن الدماطي مدير ادارة شرطة مرافق الجيزة، وقيادات مديرية الامن ومباحث كرداسة، واستهدفت رفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لإنتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

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