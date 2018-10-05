ملخص نتائج الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم

قاد الإسباني الفارو موراتا فريقه تشيلسي مساء الخميس للفوز بهدف نظيف على فيدي المجري في ثاني جولات المجموعة ال 12 بالدوري الأوروبي لكرة القدم.



ورفع تشيلسي بالفوز الذي حققه بهدف موراتا في الدقيقة 70 رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة التي تذيلها فيدي بدون نقاط.

وفي نفس المجموعة، حقق باوك ساولينكا اليوناني فوزا عريضا بنتيجة 4-1 على مضيفه باتي بوريسوف البيلاروسي.



حملت رباعية الفريق الضيف توقيع اليكساندر بريوفيتش في الدقيقة 6 وليوناردو رودريجيز هدفين في الدقيقتين 11 و17 وديميتريوس بيلكاس في الدقيقة 73 .



بينما جاء هدف الشرف الوحيد لأصحاب الأرض عبر ماكسيم سكافيش في الدقيقة 61.



واحتل باوك ساولينك بهذه النتيجة المركز الثاني برصيد 3 نقاط أمام باتي الثالث في الترتيب بنفس الرصيد.



وأسفرت ثاني جولات المجموعة التاسعة من الدوري الأوروبي، عن فوزين مستحقين لكل من مالمو السويدي على بشكتاش التركي بثنائية نظيفة، وساربسبورج النرويجي على جنك البلجيكي 3-1.



ففي مباراة مالمو وبشكتاش، بملعب (مالمو الجديد)، كان الفريق السويدي هو البادئ بالتسجيل عندما أهدى لاعب الفريق التركي كانير إركين أصحاب الأرض هدف التقدم (ق53)، قبل أن يضع ماركوس روزنبرج الهدف الثاني للفريق السويدي (ق76) من ركلة جزاء.

بينما حقق ساربسبورج فوزا عن جدارة على جنك البلجيكي بثلاثية حملت توقيع كل من باتريك مورتنسن (ق5) وكريستوفر زاخارياسن (ق54) ومورتنسن (ق63)، فيما سجل هدف الضيوف الوحيد لياندرو توسار (ق49).



بهذه النتائج، يحصد ساربسبورج أول ثلاث نقاط له ليتصدر المجموعة، بفارق الأهداف عن بشكتاش الذي تجمد رصيده عند ثلاث نقاط أيضا لكنه يحتفظ بالوصافة، وهو نفس موقف جنك الذي لا يزال لديه ثلاث نقاط أيضا في المركز الثالث، فيما حصل مالمو على أول ثلاث نقاط له أيضا لكنه احتل ذيل المجموعة بفارق الأهداف.



فرض دينامو كييف الأوكراني، التعادل الإيجابي 2-2 على مضيفه يابلونك التشيكي، في ثاني جولات المجموعة ال11 بالدوري الأوروبي.



سجل هدفي دينامو كييف، كل من فيكتور تسيجانكوف ودينيس جارماش، بينما حملت ثنائية الفريق التشيكي، توقيع ديفيد هوفوركا وميشال ترافنيك.



وبهذه النتيجة، يحتل دينامو، المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين، يليه يابلونك في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

واقتنص رينجرز الاسكتلندي، صدارة المجموعة السابعة بالدوري الأوروبي، بعد فوزه على ضيفه رابيد فيينا النمساوي، بنتيجة 3-1.

سجل لأصحاب الأرض، ألفريدو موريلوس (هدفين)، وجميس تافيرنير من ركلة جزاء، فيما سجل هدف الضيوف، فيتون بيريشا.



وفي نفس المجموعة، تمكن فياريال، من تحقيق التعادل مع مضيفه سبارتاك موسكو الروسي، بنتيجة 3-3.



وبهذه النتائج، تمكن رينجرز من الوصول للنقطة الرابعة في صدارة المجموعة، يليه رابيد فيينا في الوصافة برصيد 3 نقاط، ثم فياريال في المركز الثالث برصيد نقطتين، وفي المركز الأخير سبارتاك بنقطة وحيدة.

وواصل كراسنودار الروسي عروضه القوية في الدوري الأوروبي بفوز مساء الخميس على إشبيلية الإسباني 2-1، وهي نفس النتيجة التي فاز بها ستاندار لييج البلجيكي على أكهيسار سبور التركي، في ثاني جولات المجموعة العاشرة من البطولة.



وعلى ملعبه، قلب كراسنودار تأخره بهدف سجله نوليتو لصالح إشبيلية (ق43)، إلى فوز بثنائية كان بطلها كل من ماوريسيو بيريرا (ق72) وتورنيكي أوكرياشفيلي (ق88).



أما ستاندار لييج فقد كان البادئ بالتقدم عن طريق رونو إيموند (ق17)، قبل أن يدرك أونور آييك (ق32) هدف التعادل للضيف التركي (ق32)، إلا أن موسى دينبو وضع صاحب الأرض البلجيكي في المقدمة من جديد (ق39).



بالتالي، يضيف كراسنودار 3 نقاط أخرى لرصيده ويزيد غلته إلى 6 نقاط يتصدر بها المجموعة، بينما تجمد رصيد إشبيلية عند 3 نقاط في الوصافة، فيما حصل ستاندار لييج على أول 3 نقاط له، ليتقدم للمركز الثالث على حساب أكهيسار الذي تراجع للمركز الأخير بلا أي رصيد من النقاط.