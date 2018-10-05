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أخبار العالم

باكستان تأمر 18 منظمة دولية بإيقاف عملياتها ومغادرة البلاد

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 12:18 ص
السلطات الباكستانية
السلطات الباكستانية
أ ش أ
أعلنت متحدثة باسم منظمة (أكشن أيد) العاملة في المجالات الخيرية اليوم الخميس أن السلطات الباكستانية أمرت 18 منظمة إغاثة دولية بإيقاف علمياتها داخل باكستان ومغادرة البلاد.

ونقلت قناة (يورونيوز) الأوروبية أمس عن المنظمة - التي تركز أعمالها على تطوير التعليم ومكافحة الفقر - القول إنها تلقت إخطارًا بالطرد من وزارة الداخلية الباكستانية إلا أن بيان المنظمة لم يوضح ما إذا أعلنت إسلام آباد سببًا لذلك من عدمه.

وأضافت (أكشن أيد) أن 17 منظمة أخرى ممولة من الخارج تلقت إخطارات مشابهة، إلا أنها لم تتطرق إلى ذكر هويات هذه المنظمات الأخرى.

من ناحية أخرى، لم تعلن وزارة الداخلية الباكستانية حتى الآن عن أسباب ذلك الطرد.

وكانت السلطات الباكستانية قد اتهمت إحدى منظمات الإغاثة العام الماضي بتنفيذ أجندات ضد الدولة وأخطرتها بضرورة إغلاقها، فيما أصدرت الحكومة السابقة في ديسمبر الماضي إخطارات بالطرد بحق 27 منظمة إغاثة دولية.

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