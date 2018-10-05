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حوادث

ضبط هارب من المؤبد في قضية مخدرات أعلى دائري الوراق

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 03:59 ص
ضبط متهم - ارشيفية
ضبط متهم - ارشيفية
ندى حمودة - أحمد مهدي
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بالتنسيق مع إدارة تأمين الطرق والمنافذ والامن المركزي في ضبط عامل علي الطريق الدائري هارب من سجن مؤبد.

حيث تمكن ضباط إدارة تأمين الطرق والمنافز والامن المركزي المعينان بالقول الأمني أعلي القوس الغربي، بدائرة قسم الوراق، من ضبط "أشرف.ج.ح" 33 سنة عامل الوميتال، وبعد الاشتباه فيه بالكشف الجنائي عليه تبين انه محكوم عليه هارب في القضية 2017 جنايات بولاق الدكرور (مخدرت اتجار) بالسجن المؤبد وغرامه 10 الاف جنية بمواجهته اقر بالحكم الصادر.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة.

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