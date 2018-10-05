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وزير التعليم: بدء الدراسة فى 35 مدرسة يابانية بالعام الحالى.. فيديو

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 02:20 ص
صدى البلد
البهى عمرو
قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إنه تم افتتاح 35 مدرسة يابانية جديدة بمصر، موضحا أن تأخر افتتاح هذه المدارس فى العام الماضى تصادف افتتاحها من النظام الجديد للتعليم.

وأضاف خلال حواره ببرنامج« يحدث فى مصر» المذاع على قناة أم بي سي مصر، تقديم الإعلامي شريف عامر، أن التعليم فى المدارس اليابانية يعتمد على بناء الشخصية وفلسفة مختلفة و تقديم أنشطة مختلفة تصل لـ 250 نشاطا.

وأشار إلى أن المعلمين فى مصر تعلموا على طريقة التدريس فى المدارس اليابانية التي تم افتتاحها مع بداية الدراسة، وكشف أن المدارس اليابانية مجهزة بمعامل أكثر وملاعب، وأوضح أن جميع الشكاوى التى تأتى من المواطنين يتم التعامل معها، مشيرًأ إلى أن الوزارة تتواصل مع المحافظين لحل جميع المشكلات.

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