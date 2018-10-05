ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

رئيس بيرو الأسبق يطالب الرئيس الحالي والقضاء بعدم إعادته إلى السجن

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 03:43 ص
صدى البلد
أ ش أ
طالب رئيس بيرو الأسبق ألبرتو فوجيموري ، أمس الخميس ، كلًا من الرئيس الحالي مارتن فيزكارا، والسلطات القضائية في بلاده بعدم إعادته إلى السجن مرة أخرى لأسباب صحية تتعلق بالقلب.

وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية أن فوجيموري البالغ من العمر 80 عامًا ، قد تحدث في هذا الصدد في شريط فيديو من إحدى العيادات الخاصة التي يخضع فيها للعلاج من أمراض بالقلب وفي حراسة الشرطة قائلًا "أريد أن أطلب من رئيس الجمهورية وأعضاء القضاء شيئًا واحدًا : أرجوكم لا تقتلوني" ، مضيفًا أن السبب في ذلك عدم استطاعة قلبه طبيًا تحمل هذه الظروف.

وحث فوجيموري السلطات على عدم استخدامه كـ "سلاح سياسي" بسبب "عدم وجود قوات يقاوم بها"، على حد تعبيره.
وكان رئيس بيرو الأسبق فوجيموري قد نُقل إلى أحد المستشفيات عقب قرار المحكمة العليا بإلغاء العفو الممنوح له العام الماضي وإعادته إلى السجن مرة أخرى.

يُشار إلى أن فوجيموري قد حصل مسبقًا على عفو رئاسي لأسباب صحية في شهر ديسمبر الماضي حينما كان يقضي فترة عقوبة مدتها 25 عامًا على خلفية ارتكاب انتهاكات حقوق إنسان والتورط في قضايا فساد.

وكان رئيس بيرو السابق بيدرو بابلو كوتشينسكي قد أصدر في شهر ديسمبر الماضي قرارًا بالعفو الصحي عن فوجيموري وسبعة آخرين لهم نفس الحالة الصحية ، وذلك دون تسميتهم ، مضيفا أن الأطباء أكدوا أن الرئيس الأسبق يعاني من مرض لا يمكن علاجه ويشكل خطرًا بالغًا على حياته.

ترشيحاتنا

النظام التركي يستولي على أموال الشركات لإنقاذ اقتصاده

أشخاص ممنوعون من عمليات تكميم المعدة .. تعرف عليهم

ريم مصطفى تكشف عن التاتو الخفي على جسمها.. فيديو

وزير التعليم: التواصل الاجتماعى يعطى إيحاء مغايرا للنظام الجديد.. فيديو

فرنسا تحكم بالسجن على المصري 8 سنوات في تهم متعلقة بالإرهاب

حسن يوسف يكشف عن طقوسه مع زوجته شمس البارودى يوم عيد ميلادها

التقرير النهائي عن حق الإسكان في مصر أمام الأمم المتحدة مارس القادم

أبو ريدة يطير لفرنسا في رحلة علاجية

الوطنية للإعلام تحذر أي وسيلة إعلامية من انتحال صفة التبعية لـ الهيئة

تغلبي على متاعب تنظيف المنزل في 4 خطوات

سونيا الحبال: الزوجة عليها المسئولية الأكبر في إنجاح العلاقة

ريم أشرف.. 15 ساعة على تحقيق الحلم بأطول غطسة في العالم.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيفاء وهبي بإطلالة جذابة في أسبوع الموضة بباريس

استقبال بعثة الزمالك فى السعودية بـ المزمار والورود .. صور

ريم أشرف تلعب تنس طاولة وتقرأ أذكار الصباح والمساء في أطول غطسة.. فيديو وصور

عرض دروع توت عنخ آمون في ذكري أكتوبر بالمتحف المصري في التحرير..صور

إحباط جلب 3.5 مليون قرص عقاقير طبية عبر ميناء الإسكندرية.. فيديو وصور

فيديو

المقاولون العرب: محور روض الفرج أعرض كوبرى معلق بالعالم بعرض 64 مترا.. فيديو
يوسف القعيد يروي ذكرياته مع نصر أكتوبر
طبيبة متطوعة في حرب أكتوبر: الجنود كانوا بيعيطوا ليرجعوا الميدان
شاهد..عم حكيم خطاط بدون ذراعين ويتحدى الإعاقة
بطل حرب أكتوبر: الخوف من الجندي المصري منذ عهد الفراعنة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟