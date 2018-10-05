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فن

نجل راغب علامة يوقف والدته عن الرقص.. فيديو

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 02:19 ص
صدى البلد
أحمد البهى
نشر الفنان راغب علامة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام فيديو يكشف من خلاله عن منع نجله خالد لوالدته من الرقص فى إحدى المناسبات العامة.

وشارك "علامة" متابعيه هذا الفيديو الذى يوضح أن زوجته كانت ترقص فى إحدى المناسبات على أغنية زوجها "اللى باعنا خسر دلعنا" إلا أن نجله "خالد" شعر بالغيرة عليها، مما جعله يتدخل ليوقفها عن الرقص.


وقد عبر "علامة" الذى كان متواجدا فى الحفل عن إعجابه وتفهمه لموقف نجله الذى كان نابعا من غيرته عليها.

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