اليوم.. فرقة بارانويا تقدم حفلة غنائية على مسرح مكتبة الإسكندرية

تقيم فرقة بارانويا لإحياء أولى حفلاتها الغنائية فى الإسكندرية، وذلك على المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية، وذلك فى الثامنة مساء اليوم، الجمعة.



وتقدم بارانويا توليفة غنائية منوعة من أغنيات ألبومها الغنائى الأول "الإنعاش"، والذى دخلت فى قوقعة تحضيره منذ 3 سنوات، وأطلقته للجمهور بشكل أونلاين.



ويضم الألبوم نحو 10 أغنيات، منها "المجرة" و"أوهام" و"مريض نفسى" و"مش فارقة".