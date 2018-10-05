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تعليم

قطاع المعاهد الأزهرية يعلن تفاصيل الالتحاق بنظام أبنائنا فى الخارج

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 08:43 ص
صدى البلد
محمد شحتة
أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، أنه يتم البدء فى التقدم لامتحانات نظام أبنائنا فى الخارج، خلال شهر أكتوبر ويتم تحديد تاريخ فتح باب التقدم في بداية كل عام دراسي.

وأوضح القطاع فى إجابته على الأسئلة الشائعة من الناس عن هذا النظام، أن المستندات المطلوبة لملف التقدم هي : ( استمارة التقدم / 2 صورة شخصية / إثبات قيد حديث معتمد من المعهد والمنطقة الأزهرية والإدارة المركزية للامتحانات / بيان درجات العام السابق / أصل شهادة الميلاد أو صورة واضحة منها / صورة من إيصال سداد رسوم الامتحان بالسفارة / إفادة بسداد الرسوم الدراسية لطلاب المعاهد الخاصة).

كما يجب أن يكون الطالب مقيدًا في أحد المعاهد الأزهرية من خلال تنسيق المعهد ،ومن شروط التقدم لامتحان أبنائنا في الخارج أن يكون الطالب متمتعًا بالجنسية المصرية دون غيرها، ويُعقد امتحان أبنائنا في الخارج بنظام الدور ويمتحن الطالب في المنهج كاملًا في الدور الأول.

ويتسلم الطالب الكتب الدراسية من المعهد المقيد به بعد سداد المصروفات، ويتعرف الطالب على المنهج والموضوعات المقررة من خلال المعهد. كما يمكن للطالب الحصول على توزيع المنهج والكتب الدراسية (إذا كانت متاحة) عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.   

كما يوجد نموذج مخصص لإثبات قيد أبنائنا في الخارج (نموذج رقم 11) ويمكن تحميله من موقع أبناؤنا في الخارج على بوابة الأزهر الإلكترونية أو الحصول عليه من المعهد، ويتم نشر النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية وإبلاغ السفارة بالنتيجة وإرسال نسخة من شيت رصد درجات الطالب إلى معهده في مصر لضمها لملف الطالب واتخاذ ما يلزم.   

وأشار إلى أنه يجب تقديم إثبات قيد حديث يثبت قيد الطالب في نفس العام الدراسي المتقدم له وكذلك جميع المستندات المطلوبة لملف التقدم، ويتم سداد الرسوم المقررة للامتحان في السفارة المصرية التي يتقدم لها الطالب لأداء الامتحان ويرفق صورة من إيصال السداد مع استمارة التقدم، كما يتم إعداد أسئلة للطلاب المقيدين بقسم اللغات بالمعاهد الخاصة في حالة تقدمهم للسفارة.

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