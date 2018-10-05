العدوي حكما للقاء الداخلية ونجوم المستقبل..وبسيوني للإنتاج الحربي وإنبي

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباراتي غد الجمعة، ضمن الأسبوع العاشر لدوري القسم الأول، على النحو التالي :



الداخلية × نجوم المستقبل : أحمد العدوي ويعاونه حازم أبوالوفا وأحمد رشدي، وعدنان محمود حكما رابعا، وكل من إبراهيم محجوب ومحمد التابعي حكما خامسا.



الانتاج الحربي × إنبي : محمود بسيوني ويعاونه تحسين أبوالسادات ومصطفى عطية، ومحمد العتباني حكما رابعا، وكل من محمود رشدي وسيد عبد الله حكما خامسا.

