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رياضة

العدوي حكما للقاء الداخلية ونجوم المستقبل..وبسيوني للإنتاج الحربي وإنبي

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 02:20 ص
صدى البلد
يسرى غازى
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباراتي غد الجمعة، ضمن الأسبوع العاشر لدوري القسم الأول، على النحو التالي :

الداخلية × نجوم المستقبل : أحمد العدوي ويعاونه حازم أبوالوفا وأحمد رشدي، وعدنان محمود حكما رابعا، وكل من إبراهيم محجوب ومحمد التابعي حكما خامسا.

الانتاج الحربي × إنبي : محمود بسيوني ويعاونه تحسين أبوالسادات ومصطفى عطية، ومحمد العتباني حكما رابعا، وكل من محمود رشدي وسيد عبد الله حكما خامسا.

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