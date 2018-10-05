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حوادث

ضبط مصنع بداخله 78 طن علف حيواني غير صالح بأبو النمرس ..صور

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 05:42 ص
ضبط مصنع بداخله 78
ضبط مصنع بداخله 78 طن علف حيواني غير صالح بأبو النمرس
ندى حمودة - أحمد مهدي
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في ضبط 78 طن أعلاف غير صالح بمدينة أبو النمرس.

وردت معلومات لإدارة شرطة التموين بالجيزة، بإشراف العميد مصطفي بكري مدير شرطة التموين بالجيزة، تفيد بقيام شخص بإدارة مصنع لإعلاف الحيوانات غير صالحة.

وعقب تقنين الإجراءات، وجه اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، مأمورية تمكنت من ضبط القائم علي المصنع وضبط 78 طن أعلاف غير صالح للاستخدام.

تحرر المحضر اللازم وجاري العرض علي النيابة العامة.
ضبط مصنع بداخله 78 طن علف حيواني غير صالح بأبو النمرس ..صور
ضبط مصنع بداخله 78 طن علف حيواني غير صالح بأبو النمرس ..صور
ضبط مصنع بداخله 78 طن علف حيواني غير صالح بأبو النمرس ..صور
ضبط مصنع بداخله 78 طن علف حيواني غير صالح بأبو النمرس ..صور
ضبط مصنع بداخله 78 طن علف حيواني غير صالح بأبو النمرس ..صور
ضبط مصنع بداخله 78 طن علف حيواني غير صالح بأبو النمرس ..صور

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