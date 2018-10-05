أبو ريدة يطير لفرنسا في رحلة علاجية



وعقد رئيس اتحاد الكرة عدة جلسات واجتماعات مع أعضاء مجلسه ومع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لترتيب بعض الأمور قبيل مغادرته إلى فرنسا.



سافر المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة إلى فرنسا من أجل الخضوع لبعض الفحوصات الطبية مع الطبيب المعالج له هناك.ومن المنتظر أن يتواجد أبو ريدة لعدة أيام في فرنسا للاطمئنان على حالته الصحية قبل العودة للتواجد مع المنتخب الوطني الأول استعدادا لمواجهتي سوازيلاند في التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا ٢٠١٩ بالكاميرون.كان الطبيب المعالج لأبو ريدة حدد له هذا الموعد للاطمئنان على الجراحة التي سب وأجراها من قبل.