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مرأة

كيف تتعاملين مع طفلك عند وفاة كلبه أو قطته

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 02:33 ص
صدى البلد
علا أحمد
يتزامن اليوم مع اليوم العالمى للحيوان، والذي دشن خصيصا لمراعاة الحيوان والتعريف بمدى أهميته الحيوان في حياتنا، ونسلط الضوء على التأثير النفسي للأطفال عند التعلق بالحيوان ومن ثم وفاته.

في هذا الصدد أوضح الدكتور جمال محمد، استشارى الطب النفسي، إن تعلق الطفل بالحيوان على سبيل المثال قط أو كلب ومن ثم فقدان هذا الكائن يتسبب في ترك أثر نفسي سيء لدى الأطفال ويجعلهم يشعرون بعدم وجود أحد بجانبهم لأنهم يعتبرون الحيوان الصديق الوفي لهم.

وقال: إنه يجب أن تحرص الأمهات على توعية أطفالهن أن الحيوانات لها أهمية ولكن فى حال وفاتهم يجب عدم الحزن عليهم، ويجب تعويضهم بتوفير مزيد من الحنان لهم حتي لا يشعروا بالوحدة.

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