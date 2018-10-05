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حقوق المنصورة عضوا بكلية الدراسات العليا للحقوقيين بدول البحر المتوسط بفرنسا لأول مرة

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 02:39 ص
صدى البلد
همت الحسينى
وافق المجلس العلمي لكلية الدراسات العليا للحقوقيين بإجماع الأعضاء علي عضوية جامعة المنصورة في كلية الدراسات العليا للحقوقيين بدول البحر المتوسط.

وكان الدكتور شريف خاطر عميد حقوق المنصورة قد شارك أمس الخميس في اجتماع المجلس العلمي لكلية الدراسات العليا للحقوقيين الذى عقد بكلية الحقوق جامعة مارسيليا بفرنسا وتقدم بطلب لعضوية حقوق المنصورة بهذا الصرح العلمي العالمي الذي يشمل ١٢ جامعة عالمية من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا والمغرب وتونس والجزائر وسوريا ولبنان بحيث تكون حقوق المنصورة هى الكلية الوحيدة المصرية عضوا بهذا الكيان الذي يضم العديد من الجامعات العالمية لدول البحر المتوسط، وذلك فى اطار حرصه للوصول للعالمية والارتقاء بالعملية التعليمية وربط الكلية بالمجتمع الخارجي خاصة اوروبا .

كما قام فِي إطار حرصه علي تبادل الثقافات والتعاون المشترك بين الجانبين ديم درع الكلية للدكتور AGRESTI عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة مارسيليا وكذلك درع الكلية لمدير كلية الدراسات العليا د MEHDI تقديرا لمجهوداتهم في الارتقاء بالبحث العلمي .

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