ريم مصطفى: مشهد قتل كريم فهمي اتلغى بسبب الضحك

كشفت الفنانة ريم مصطفى، عن كواليس مشهد قتلها للفنان كريم فهمي، في مسلسل "أمر واقع"، والذي تم إذاعته في شهر رمضان الماضي.



وقالت مصطفى، خلال استضافتها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع عبر فضائية "CBC": "وإحنا بنحضر للمشهد ابتدينا غصب عننا نتريق على بعض، فده تسبب في حالة كبيرة من الضحك".



وتابعت: "لما بدأنا تصوير المشهد حاولنا نمسك نفسنا من الضحك لكن ماقدرناش، لدرجة إن هما لغوا المشهد واتصور في يوم تاني".