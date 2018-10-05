ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

ريم مصطفى: مشهد قتل كريم فهمي اتلغى بسبب الضحك

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 02:12 ص
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
كشفت الفنانة ريم مصطفى، عن كواليس مشهد قتلها للفنان كريم فهمي، في مسلسل "أمر واقع"، والذي تم إذاعته في شهر رمضان الماضي.

وقالت مصطفى، خلال استضافتها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع عبر فضائية "CBC": "وإحنا بنحضر للمشهد ابتدينا غصب عننا نتريق على بعض، فده تسبب في حالة كبيرة من الضحك".

وتابعت: "لما بدأنا تصوير المشهد حاولنا نمسك نفسنا من الضحك لكن ماقدرناش، لدرجة إن هما لغوا المشهد واتصور في يوم تاني".

ترشيحاتنا

استقبال بعثة الزمالك فى السعودية بـ المزمار والورود .. صور

خناقة بين شيخين على الهواء والمذيع ينهي الحلقة

رئيس نادي النجوم يكشف كواليس رحيل كالديرون عن تدريب الفريق

عرض الطفلة ضحية عامل مدرسة أكتوبر على الطب الشرعي

قوات الاحتلال تستهدف نقطة طبية على حدود غزة

المصري يعاود اللعب على ملعبه مجددا محليا بعد توقف 6 سنوات

وزير التعليم: مدارس الحكومة ستتضمن دراسة لغة أجنبية ثانية

المقاولون العرب: محور روض الفرج أعرض كوبرى معلق بالعالم بعرض 64 مترا.. فيديو

القنوات الناقلة لمباراة السوبر السعودي بين الزمالك والهلال

بطل حرب أكتوبر: الخوف من الجندي المصري منذ عهد الفراعنة

يوسف القعيد يروي ذكرياته مع نصر أكتوبر

تل أبيب تسطو على الفن المصري.. مسؤول إسرائيلي: سعيد ببث مسلسل يحيى الفخراني

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيفاء وهبي بإطلالة جذابة في أسبوع الموضة بباريس

استقبال بعثة الزمالك فى السعودية بـ المزمار والورود .. صور

ريم أشرف تلعب تنس طاولة وتقرأ أذكار الصباح والمساء في أطول غطسة.. فيديو وصور

عرض دروع توت عنخ آمون في ذكري أكتوبر بالمتحف المصري في التحرير..صور

إحباط جلب 3.5 مليون قرص عقاقير طبية عبر ميناء الإسكندرية.. فيديو وصور

فيديو

المقاولون العرب: محور روض الفرج أعرض كوبرى معلق بالعالم بعرض 64 مترا.. فيديو
يوسف القعيد يروي ذكرياته مع نصر أكتوبر
طبيبة متطوعة في حرب أكتوبر: الجنود كانوا بيعيطوا ليرجعوا الميدان
شاهد..عم حكيم خطاط بدون ذراعين ويتحدى الإعاقة
بطل حرب أكتوبر: الخوف من الجندي المصري منذ عهد الفراعنة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟