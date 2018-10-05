محافظة القاهرة: سيتم مصادرة أي سيارة تلقي المخلفات بالشارع لمدة 3 أشهر

قال المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن المحافظة رفعت نحو 500 طن قمامة ومخلفات في بعض الأحياء من المنطقة الشرقية بشرق مدينة نصر وعين شمس والمطرية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء دي إم سي" على شاشة "دي إم سي"، أن المحافظة اتخذت إجراءات لمنع العربات التي تلقي بمخلفات المباني في الشوارع وستتم مصادرة أي سيارة تلقي المخلفات لمدة 3 أشهر، مع غرامة 10 آلاف جنيه.