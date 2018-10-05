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على إدريس: فيلم ضربة شمس السبب في دخولي عالم السينما

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 02:23 ص
صدى البلد
قسم التوك شو
قال المخرج على إدريس، إن فيلم ضربة شمس السبب في دخولي عالم السينما، مضيفا أن جميع الاجيال الذين سبقونا في الإخراج، نجحوا في تقديم مشاهد تعيش للزمن.

وأضاف في حوار لبرنامج "القاهرة اليوم"، من تقديم أدوارد، ونانسي مجدي، " كنت فاشل جدا أثناء دراستي في معهد السينما".

وتابع أدريس، أنه لم يستطيع تقديم أفلام واقعية كان حلمه إخراجها وتقديمها للسينما ، بسب ظروف ما رفض الافصاح عنها، موضحا أن فيلم البر التاني يعد من الافلام التى تمتع في إخراجها.

وتابع :"إن أسماء المخرجين الذين يعدوا من جيلي لم يقدموا ما يتمنوه".

وقال على أدريس، إن الفنانة سعاد حسني هي أفضل ممثلة تاريخ السينما المصرية.

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