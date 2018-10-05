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تعليم

قطاع المعاهد الأزهرية ينشر تنويها بخصوص مسابقة قَبول القراءات

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 02:02 ص
صدى البلد
محمد شحتة
شددت الإدارة المركزية للامتحانات، بقطاع المعاهد الأزهرية، على المُنتدَبين؛ من الموَجّهين والمُدرّسين المُشارِكين في مسابقة قَبول القراءات، للعام الدراسيّ 2018/2019، بالحضور إلى مَقَرّ اللجان بالقاهرة يوم الاثنين الموافق 8 أكتوبر 2018.

ونوه القطاه فى بيانه، أن هذا بدلًا عن الأحد الموافق 7 أكتوبر 2018؛ لصدور قرار رئيس الوزراء باعتباره إجازةً رسمية.

وفيما يتعلّق بطلاب مناطق (القاهرة، المنوفية، الدقهلية، بورسعيد)؛ فنبّه قطاع المعاهد بضرورة الحضور لمَقَرّ انعقاد اللجان بالقاهرة، يوم السبت الموافق 13 أكتوبر 2018، بدلًا عن يوم الأحد الموافق 7 أكتوبر 2018.

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