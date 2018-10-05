بدوى:عدد البلاغات عن الجرائم الإلكترونية يصل لأكثر من 400 بلاغ يوميًا

كشف أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن عدد البلاغات عن الجرائم الالكترونية تصل لأكثر من 400 بلاغًا يوميًا ولذلك تم إقرار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.



وأوضح في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج " مساء dmc"، الخميس، أن عدد الجرائم الالكترونية زادت عن الجرائم الجنائية.



وفي السياق ذاته قال الدكتور محمد حجازي رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات ، إنه تم عقد 22 اجتماعا مع ممثلين عن كل الأطياف المرتبطة بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مضيفا أنه تم التوازن بين حماية المواطنين وحق الدولة في عدم الإضرار بها خلال وضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.