تجديد الثقة فى وليد العشري مديرًا للمركز الإعلامي لجامعة طنطا

أصدر الدكتور مجدي سبع ، رئيس جامعة طنطا، اليوم، قرارًا بتجديد تكليف الدكتور وليد العشري ، مديرًا للمركز الإعلامي للجامعة لمدة عام قابلة للتجديد إلى جانب عمله الأصلى.



تخرج الدكتور وليد العشري في كلية التربية النوعية بجامعة طنطا عام 1998 بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف، ثم عين معيدًا بكلية التربية النوعية عام 1999 ليحصل بعدها على درجة الماجستير في الصحافة بتفدير امتياز من جامعة طنطا عام 2005، ثم درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى في الصحافة الإلكترونية والإعلام الجديد من جامعة ليون 2 بفرنسا عام 2013، ليعمل بعدها مدرسًا بشعبة الصحافة بقسم الإعلام التربوي بالكلية اعتبارًا من عام 2014 وحتى الآن.