رئيس نادي النجوم يكشف سبب استمرار فريقه في الدوري المصري

أكد محمد الطويلة رئيس مجلس ادارة نادي النجوم، أن استمراره في الدوري المصري بدرجاته جاء بناء على سياسة النفس الطويل، ونجاح النجوم جاء بعد عناء كبير منذ عام 2002.



وأضاف الطويلة خلال تصريحاته على فضائية صدى البلد مع الإعلامي زكريا ناصف في برنامج" الماتش"، أن لاعبي الفريق منذ بداية انشاء النادي وهم من الموهوبين الذين تم اكتشافهم من بين الدورات الرمضانية ودورات المدارس.



واشار إلى أن، معظم لاعبي مصر في الفترة الحالية أصحاب الشهر والنجومية العالية، تم اكتشافهم عن طريق المدارس والدورات الرمضانية، وهذا ما يتمتع به لاعبي النجوم ونأمل ان يصبحوا من أفضل لاعبي مصر.