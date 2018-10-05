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أخبار البلد

بن سحيم يهاجم أمير قطر: 468 يوما مرت على المقاطعة ولم يتعلموا من أخطائهم

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 01:02 ص
صدى البلد
محمد بدران
هاجم المعارض القطري البارز وعضو العائلة القطرية الحاكمة، سلطان بن سحيم آل ثاني، أمير الدوحة تميم بن حمد، أمس الخميس، بسبب سياساته الداعمة للإرهاب والتطرف، وذلك خلال تغريدة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وعلق "بن سحيم" على كلمة أمير قطر بالجمعية العامة للأمم المتحدة: "ذهبوا للأمم المتحدة بحثًا عن من يتعاطف معهم فتجاهلوهم.

وأضاف: خاطبوا العالم بانكسار واستهانة فلم يسمعوهم، غادروا بعدها كما ذهبوا يجروا أذيال خيبتهم، 468 يوما مرت على المقاطعة ولم يتعلموا من أخطائهم".
بن سحيم يهاجم أمير قطر: 468 يوما مرت على المقاطعة ولم يتعلموا من أخطائهم

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