جريمة الخميس.. عروس تنتحر عقب زواجها بـ 10 أيام بسبب خلافات مع زوجها.. وعامل نظافة يستدرج طفلة لهتك عرضها بمدرسة بأكتوبر.. وطبيب بشري يخوض امتحان مادة الجراحة بدلا من طالب خليجي

- انتحار فتاة عقب زواجها بـ 10 أيام فى مصر القديمة

- عامل نظافة يهتك عرض طفلة أمام مدرسة بأكتوبر.. والنيابة تأمر بحبسه

- طبيب يخوض امتحانا بدلا من طالب خليجي لتكرار رسوبه 7 سنوات في الجراحة



كشفت تحقيقات نيابة أكتوبر أول بإشراف المستشار مدحت مكي المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر، حيلة طالب حاول اجتياز امتحان مادة "الجراحة" بعد استمرار رسوبه بها لمدة 7 أعوام متواصلة بالاستعانة بصديقه طبيب بشري ليخوض الامتحان بدلا منه.



وأشارت التحقيقات التي باشرها علي السيسي مدير نيابة أكتوبر أول إلى أن بلاغا ورد لقسم شرطة أكتوبر أول من إحدي الجامعات الخاصة بضبط طبيب بشري يؤدي الامتحان بدلا من صديقه الطالب بكلية الطب، وأنه أثناء تفقد مراقبى الامتحانات، اللجان المنعقدة بالجامعة، وتحققهم من هوية الطلاب ومقارنتهم بالصور الشخصية، انتاب أحد المراقبين الشك فى أحد الطلاب وتبين أنه يدعى "أحمد.ج" 26 سنة طبيب بشرى تربطه علاقة صداقة بطالب خليجي بالجامعة.



وأضافت التحقيقات أن الطالب أخبر صديقه الطبيب برسوبه في مادة "الجراحة" منذ عام 2011 وطلب خوض الامتحان بدلا منه فوافق الطبيب وقام بتزوير كارنيه يحمل ببيانات الطالب، إلا أن مراقب الامتحان كشف أمره، أمرت النيابة بحبس الطبيب 4 أيام على ذمة التحقيقات على بتهمة التزوير.



فيما أمر على السيسى، مدير نيابة أكتوبر أول، بحبس عامل نظافة بإحدى مدارس اللغات بمدينة 6 أكتوبر، 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بهتك عرض طفلة داخل المدرسة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.



كشفت تحقيقات النيابة بإشراف المستشار مدحت مكي المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر عن ورود بلاغ إلى رئيس مباحث قسم أول أكتوبر، من أستاذة جامعية بكلية فنون جميلة، تفيد بهتك عرض طفلتها 9 سنوات، تلميذة بالمرحلة الابتدائية، على يد عامل نظافة بإحدى مدارس اللغات بدائرة القسم.



واستمعت النيابة لأقوال الأم التي قررت أن طفلتها كانت متوقفة أمام المدرسة فى انتظار الباص الخاص لتوصيلها لمنزلها الذي تقطن به رفقتها عقب انفصالها عن والدها وزواجها من آخر بمنطقة حدائق أكتوبر، وفى تلك الأثناء قام العامل أثناء تواجده بغرفته بجوار بوابات المدرسة بالنداء على الطفلة وعقب انفراده بها ومعاتبته لها على عدم وضع البادج الخاص بالمدرسة، قام بملامسة أجزاء حساسة من جسدها، فنهرته وهربت منه.



وأضافت والدة الطفلة أنها فوجئت بظهور علامات الخوف والتوتر على نجلتها ودخولها فى نوبة بكاء هستيرية عقب عودتها من المدرسة، وباستبيان الأمر منها عن سبب ذلك، أقرت لها بما حدث وما تعرضت إليه.



وأشارت والدة الطفلة إلى أنها اصطحبت زوجها وذهبت إلى مدير المدرسة والذى نشبت بينهما وبينه مشادات كلامية بسبب محاولته إخفاء العامل عن أعينهم وعدم اعترافه بالواقعة، مما اضطرهم إلى الاتصال بالنجدة، والتي قامت بإلقاء القبض عليه وتبين أنه يدعي " إبراهيم.ز"، 24 سنة، عامل نظافة بالمدرسة.



أقدمت فتاة فى مقتبل العمر على الانتحار بعد 10 أيام من زواجها بمنطقة مصر القديمة بتناولها مادة سامة.



كما أمرت نيابة مصر القديمة بتشريح جثة الزوجة، وكلفت هيئة الطب الشرعى لإعداد تقرير مفصل عن أسباب الوفاة والتصريح بالدفن عقب إعداد تقرير الصفة التشريحية لها، كما كلفت ضباط المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة.



واستدعت النيابة ذوي المتوفاة للاستماع لأقوالهم فأكدوا أنه لا توجد شبهة جنائية وأن ثمة خلافات بينها وبين زوجها أدت لاقبالها على الانتحار.



تلقى قسم شرطة مصر القديمة قبل وقت سابق بلاغا من مستشفى قصر العينى يفيد بوصول فتاة فى أول عقدها الثانى، فى حالة إعياء شديد وتوفيت أثناء محاولة إسعافها، حرر محضر لإثبات الواقعة وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات، وقررت ما تقدم.