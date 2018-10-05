رئيس نادي النجوم يكشف كواليس رحيل كالديرون عن تدريب الفريق

كشف محمد الطويلة رئيس مجلس إدارة نادي النجوم، عن كواليس رحيل كالديرون المدير الفني السابق للفريق بعد جدل كبير وواسع خلال شهور طويلة منذ بداية إدارته للفريق.



وأضاف الطويلة خلال تصريحاته مع الإعلامي زكريا ناصف في برنامج " الماتش" المذاع على فضائية صدى البلد، أن كالديرون طالب قبل مباراة المصري السفر بسبب أزمة وخلاف أسري فسمح له بالذهاب وعاد قبل المباراة بيوم واحد.



وتابع:" طالب عقب مباراة المصري السفر مرة أخرى، ولكن اعتبرت الإدارة أن أزماته تجور على حق الفريق والنتائج المطلوب تقديمها.



واشار الطويلة الى أن، الادارة عقدت جلسة مع كالديرون وهو الذي أقر الرحيل دون أي أزمة أو خلاف ولكن بسبب وجود أزمة أسرية لن يستطيع حلها وهو متواجد في مصر.



